Pesaro - la famiglia lo cerca ma non risponde | Filippo Gasperini morto nel bagno di casa Aveva 45 ann - ci sarà l' autopsia

Centrodestra per Vallefoglia con Carla Nicolini sindaco - Centrodestra per Vallefoglia con Carla Nicolini sindaco - Ecco i loro nomi: Borlenghi Paolo, Battistelli Enrico, D’Agostino Carmine Luigi, Romani Michele, Bastianoni Mirko, Giannotti Francesco, Andreani Antonella, Bertulli Barbara, Tontini Monia, Balboni Cor ...

Industria Felix: “Per le imprese fatturati in crescita nel Centro Italia” - Industria Felix: “Per le imprese fatturati in crescita nel Centro Italia” - (Adnkronos) - Crescono i fatturati delle aziende del Centro Italia, più precisamente: Lazio +34%, Sardegna +29%, Toscana +22,7%, Umbria +22,4%, Abruzzo +21%, M ...

Trovato morto in casa a Pesaro: requisiti oggetti e sostanze - Trovato morto in casa a pesaro: requisiti oggetti e sostanze - filippo, 45 anni, era conosciuto per il suo lavoro di ambulante e per la sua spiccata facilità nel fare amicizia con le persone ...