Al Grande Fratello, nel corso della semifinale di giovedì 21 marzo, Perla Vatiero ha replica to all'intervista rilasciata da Shaila Gatta a Fanpage.it. Poi, ha incontra to Mirko Brunetti .Continua a leggere

Perla Vatiero incontra i fan a Napoli ma si presentano in pochi - Perla vatiero incontra i fan a Napoli ma si presentano in pochi - In questi giorni Perla vatiero si è recata a Napoli per un evento di lavoro, durante il quale ha avuto modo di incontrare anche i fan. Tuttavia a presentarsi sono in pochi.

Perla Vatiero, “Non scrivere minch***e” lo scontro con Valeria Graci: zuffa davanti a tutti | Che vergogna - Perla vatiero, “Non scrivere minch***e” lo scontro con Valeria Graci: zuffa davanti a tutti | Che vergogna - Perla vatiero attaccata duramente da Valeria Graci, si azzuffano pubblicamente per il commento fuori luogo, che figuraccia.

Perla Vatiero clamorosa reunion dopo il Grande Fratello: beccata proprio con loro – Video - Perla vatiero clamorosa reunion dopo il Grande Fratello: beccata proprio con loro – Video - Perla vatiero incontra alcuni ex compagni di viaggio, conosciuti durante l'edizione appena conclusa del Grande Fratello.