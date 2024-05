perché le multinazionali hanno bisogno di una mano

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il ruolo delle micro e piccole imprese nell’economia sostenibile Nel contesto degli obiettivi di sviluppo globale delle Nazioni Unite, il promuovere la crescita economica e un lavoro dignitoso è essenziale. Le micro e piccole imprese sono un motore importante per raggiungere questo obiettivo. La visione di un esperto dall’Africa Mosè Ngoze, docente in Kenya, spiega come le micro e piccole imprese siano vitali per migliorare le economie locali. Queste imprese creano occupazione, innovazione e contribuiscono alla crescita economica sostenibile. Nell’Africa subsahariana, la promozione di queste imprese è cruciale per generare reddito e lavoro dignitoso per tutti. Ngoze sottolinea che le L'articolo proviene da News Nosh.