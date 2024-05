Perché la visita di Xi Jinping in Europa ha mostrato i punti deboli di Cina e Ue

Nella guerra fredda Usa-Cina l’Europa non ha una strategia - Nella guerra fredda Usa-Cina l’Europa non ha una strategia - La visita del presidente Xi jinping ha messo in luce un tema economico-politico centrale nei prossimi anni. L’obiettivo è perseguire la visione di un blocco Euro-asiatico soggetto a Pechino. Come per ...

L'Europa amica e divisa di Xi - L'Europa amica e divisa di Xi - Nessuna concessione alla Ue, dialogo con Parigi, intesa strategica con Budapest ed una vera e propria storia d’amore con Belgrado: l’appena conclusa visita del presidente cinese Xi jinping consente di ...

L'escalation dei dazi: Biden punta al 100% sulle auto elettriche cinesi - L'escalation dei dazi: Biden punta al 100% sulle auto elettriche cinesi - La politica protezionista sta prendendo piede sia negli Stati Uniti che in Europa, con leader di entrambi gli schieramenti politici che la utilizzano come strumento per guadagnare consensi in vista de ...