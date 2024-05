Perché la moda oggi non fa più sognare?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 13 maggio 2024) Life&People.it «La notte suggerisce, non mostra. La notte ci turba e ci sorprende per la sua stessa stranezza, libera quelle forze dentro di noi che di giorno sono dominate dalla ragione». Questa era la visione del parigino d’adozione Brassaï, fotografo dei lungosenna bagnati dalla pia, delle sagome appena rivelate dai lampioni, degli amanti e dei personaggi ambigui che rendevano pulsante l’oscurità della Ville Lumière negli anni ’30. Le stesse immagini, rilette in un cortometraggio diretto da Baz Luhrmann, aprono l’ultima sfilata firmata John Galliano per Maison Margiela Artisanal, un evento talmente fuori scala rispetto alla norma, con una narrazione così articolata da coinvolgere ogni minimo dettaglio sartoriale, fino all’incedere degli indossatori. Si tratta di un caso più unico che raro nel panorama contemporaneo, tanto da far sorgere molteplici ...