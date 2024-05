Perché la foto di un neonato al concerto di Taylor Swift sta sollevando polemiche

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 13 maggio 2024)continua a far parlare di sé, anche indirettamente, per ciò che succede durante il suo The Eras Tour, in questo caso per ladi un. Su Twitter, una fan dell’artista ha condiviso unadall’ultimodi Parigi, che si è tenuto venerdì scorso a La Défense Arena e nell’immagine in questione, scattata in un’area di attesa, si vede un bambino di pochi mesi adagiato per terra, su un giubbotto, mentre alcuni adulti attorno a lui aspettano di assistere allo show. ilaldia Parigi – fonte: @jacnights13 su TwitterL’utente in questione, @jacnights13, deve aver lucchettato il profilo dopo che laè diventata virale e ha ricevuto numerosi ...