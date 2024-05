Perché i sarti odiano gli abiti skinny

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un grande abito è diverso da qualsiasi altro capo presente nel nostro armadio: senza tempo ed elegante, certamente, ma anche difficile da trovare. Il processo di scelta, acquisto e cura di un abito di alta sartoria è spesso costellato da decisioni difficili e opinioni contrastanti. Eccoabbiamo riunito un gruppo di esperti di abbigliamento maschile tra i più competenti al mondo per rispondere in modo definitivo a tutte le domande di carattere sartoriale. ? Isono per lo più persone estremamente gradevoli. Sono sempre ben disposti a passare ore a chiacchierare con te sull'arrotolamento perfetto del bavero o sulun tessuto sia meglio di un altro. Ti aiuteranno anche a orientarti verso le scelte sartoriali giuste, ad evitare quelle sbagliate e, se sono davvero bravi nel loro lavoro, a far sembrare che l'idea sia stata ...