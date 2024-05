Perché Fabio Rovazzi ha finto il furto del telefono? Sfuggito di mano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come prevedibile, qualche ora dopo, si scopre la verità non c’è stato nessundiper: si è trattato semplicemente di una trovata pubblicitaria per l’uscita della nuova canzone Maranza, in collaborazione con Il Pagante. A rivelarlo, lo stessocon un video, sempre su Instagram.ha sottolineato che alla stampa “è sfuggita di” la notizia del, che è stata poi ingigantita. Aveva fatto molto scalpore, nel pomeriggio di ieri, la diretta Instagram durante la qualeaveva, almeno in apparenza, subito ildel proprio smartphone, all’esterno di un locale di Milano. Mentre era impegnato in un Q&A con i fan, il rapper si era visto sfilare lo smartphone da un ...

