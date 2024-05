Per Mazda un anno record - vendite globali +12% e utile operativo +76%

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – E' un esercizio 'da' perquello che si è chiuso lo scorso 31 marzo. Infatti la casa automobilistica giapponese ha terminato l'fiscale 2023 con un totale di 1.241.000 unità vendute a livello globale pari a un aumento del 12% rispetto all’precedente. Ancora migliori i risultati di fatturato salito a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha reso noti i dati di vendita e i risultati economici dell’intero anno fiscale conclusosi martedì 31 marzo 2024, con un totale di 1.241.000 unità vendute in tutto il mondo, con un aumento del 12% rispetto al l’anno ...

