Pentathlon - Alice Rinaudo e Matteo Bovenzi sesti nella staffetta mista in Coppa del Mondo a Sofia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si chiude la quarta ed ultima tappa didel2024 dimoderno: a, in Bulgaria,l’Italia chiude al sesto posto con la coppia formata da(Fiamme Oro) e da(Area 51), campione italiano junior, all’esordio nel massimo circuito internazionale. Vittoria per l’Egitto di Mohanad Shaban ed Haydy Morsy con 1352 punti: bruciati al traguardo la Cina di Chen Bailiang e Gu Yewen, seconda con 1351, ed il Messico di Duilio Carrillo e Catherine Mayran Oliver, terzo a quota 1350. Più staccate le squadre in lotta per il quarto posto, poi andato alla Francia di Leo Bories e Luoison Cazaly con 1335, davanti all’Ungheria di Gergely Regos e Kamilla ...

Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Per l’Italia era al via una pattuglia sperimentale con le giovani Valentina Martinescu (Junior ...

Ancora buone notizie per l’Italia in arrivo dalla tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Alice Rinaudo , infatti, ha staccato il pass per la finale della prova femminile, dopo aver ben figurato nelle ...

La quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, in corso a Sofia , in Bulgaria, porta in dote, in casa Italia, il 16° posto di Alice Rinaudo (Fiamme Oro) nella finale individuale femminile, mentre tra gli uomini nessun azzurro ...

