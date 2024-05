Pedro Sanchez punta sulle europee Il nodo catalano può attendere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nelle elezioni catalane di domenica scorsa hanno prevalso i “ma”. I socialisti hanno trionfato, ma nella ricerca di alleati sono ostaggio degli indipendentisti, di cui a Madrid il premierSánchez ha assoluto bisogno per prolungare il suo governo. Gli indipendentisti hanno perso, per la prima volta in molti anni, la maggioranza assoluta, ma tengono in scacco, appunto, Sánchez. Junts, il partito di Carles Puigdemont, è andato bene, ma sconta il crollo degli altri movimenti indipendentisti. I popolari hanno quintuplicato i voti, ma rimangono irrilevanti. I sovranisti spagnolisti di Vox hanno tenuto, ma sono stati superati dal Pp (e rimangono anche loro irrilevanti). La piattaforma della sinistra radicale Comuns Sumar cala, ma salva la faccia. L’estrema destra indipendentista di Aliança catalana riesce a entrare in Parlamento, ma non a uscire dalla provincia ...