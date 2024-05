Pedro Sanchez - il suo nuovo capolavoro | ingovernabilità in Catalogna come a Madrid

(Di lunedì 13 maggio 2024) I socialisti spagnoli del premierhanno ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni che si sono svolte ieri ine che hanno registrato una bassa affluenza, al 58 per pento. "Inizia una nuova era", ha scrittosu X parlando di risultato "storico". Duro colpo, infatti, per il governo separatista in carica da oltre un decennio e ai sogni di indipendenza dei socialisti guidati a livello locale da Salvador Illa. Secondo gli scrutini, il Partito Socialista della(Psc) dell'ex ministro alla Sanità durante la pandemia Covid Illa ha ottenuto 42 seggi su un totale di 135 del Parlamento regionale, mentre il partito indipendentista di Junts si trova al secondo posto con 35 seggi. Il partito separatista in carica più moderato, Esquerra Republicana de Catalunya (Erc) ha ...

