Pedala - Firenze ti premia - i 2000 kit disponibili esauriti in poche ore

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Ikitper la sperimentazione dell’iniziativa 'ti', il primo progetto del Comune per incentivare l’uso della bicicletta in città, sono andatiinore tanto che l’amministrazione sta già valutando la possibilità di trovare altre risorse per dare ulteriori possibilità di iscriversi al servizio a chi è rimasto fuori. “Non ci aspettavamo un successo così - dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -: già dalle 10, orario di apertura della fase di registrazione, l’app di Pin Bike, il partner che ha messo a disposizione l’hardware per monitorare l’utilizzo della bicicletta, è stato preso d’assalto. In pochissimo tempo tutti i kit sono stati assegnati e sono circa un ...

