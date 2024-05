PecciPesaola - Socrate - Maradona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Eraldo Pecci, ex giocatore del Torino, ha parlato al Corriere della Sera del calcio di oggi facendo un’analisi con il passato. Eraldo Pecci, oggi opinionista Rai, è stato un centrocampista di spessore tecnico nel passato col Bologna, il Torino, la Fiorentina e il Napoli. In un’intervista al Corriere della Sera fa il punto sul calcio di oggi e del suo tempo. «Vince chi ha giocatori migliori. L’allenatore bravo? Quello che fa meno danni. Solo uno ha fatto un miracolo calcistico: Claudio Ranieri. A Leicester ha scritto la storia». – «Troppi tuffatori, troppi giocatori-azienda, troppi soldi, troppi debiti e poco coraggio nel lanciare i giovani. In Spagna e in Inghilterra non hanno timore a schierare in Champions gente di 16-17 anni. Da noi regna ancora la stupidaggine: i giovani devono farsi le ossa. Ma per piacere: se sei forte, sei forte. PESAOLA – «Prima di una ...