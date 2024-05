Paura a bordo | autobus in fiamme - passeggeri salvati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pescara - Undella linea urbana è stato coinvolto in un principio d'incendio mentre percorreva via Verrotti. L'autista è intervenuto prontamente, fermando il veicolo e aprendo le porte per consentire aidi evacuare in sicurezza, evitando che il fumo si diffondesse all'interno. Il rapido intervento dell'autista ha impedito che la situazione degenerasse, permettendo a tutti idi mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per gestire l'emergenza. leggi tutto