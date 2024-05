Patente di guida - rilasciata all’asilo Il progetto che mira a crescere cittadini responsabili e attivi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nei giorni scorsi, alcuni bambini dell'asilo di Ravello a Parabiago hanno ricevuto una speciale "licenza" al termine di undi educazione civica. Questoha coinvolto l'istituto per la prima volta, con l'obiettivo di formare. L'articolo .

Sequestrato un camion carico di rifiuti e ritirata la patente ad autista di pullman - Sequestrato un camion carico di rifiuti e ritirata la patente ad autista di pullman - Ritiro della patente per un'autista i autobus che non aveva inserito ... di Bollate del conducente di un autocarro fermato nei giorni scorsi nell’ambito del progetto di controllo stradale sui mezzi ...

Una "patente" per i più piccoli: l'asilo di Parabiago fa scuola - Una "patente" per i più piccoli: l'asilo di Parabiago fa scuola - Una «patente» per i più piccoli. E’ quella consegnata nei giorni scorsi ad alcuni bambini dell’asilo di Ravello di Parabiago, ai quali presto se ne aggiungeranno altri, reduci dal progetto di educazio ...

"Sicuri sulla strada", Polizia stradale incontra bimbi a scuola - "Sicuri sulla strada", Polizia stradale incontra bimbi a scuola - La Polizia stradale incontra i bambini delle scuole dell'infanzia e delle elementari. Nell'ambito del progetto annuale "Sicuri sulla strada" rivolto ai bambini delle scuole primaria ed elementare, lo ...