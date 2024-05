Passa a La7 Rai - guai senza fine | stavolta è il conduttore amato dalla gente a mollare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Rai, un altro storicofa le valigie. In queste settimane si è molto parlato dell’addio di Fabio Fazio e Amadeus alla televisione pubblica. Non solo la Rai ha perso due personaggi capaci di fare ascolti e portare pubblico, ma ha perso anche format come “Che Tempo Che Fa” e (molto probabilmente) “I Soliti Ignoti” che erano programmi rodati, dal sicuro impatto. Qualche giorno fa anche l’indiscrezione su Gigi Marzullo: “Ad andarsene potrebbe essere Gigi Marzullo,di Sottovoce, che approderebbe anche lui sul canale Nove. Starebbe dialogando con Discovery e, secondo TvBlog, ci sarebbero buone possibilità per un suo trasferimento”. Ci sarà da valutare l’impatto di questi pezzi da 90 sul canale Nove, ma già con Fazio le cose stanno andando benone. Ora la voce su un altrofamoso. Leggi anche: “E ora ti ...