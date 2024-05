(Di lunedì 13 maggio 2024) "Ma siamo molto sul pezzo" ha detto il numero uno del Coni NAPOLI - "Aspettative per Parigi? Dobbiamo completare la griglia, una volta completata saprò rispondere. Al momento lesono sicuramente". A dirlo è il presidente del Coni, Giovanni, parlando con i giornalisti a

Parigi2024: Malagò "Prospettive importanti, dispiaciuti per Chamizo" - parigi2024: Malagò "prospettive importanti, dispiaciuti per Chamizo" - 'Ma siamo molto sul pezzo' ha detto il numero uno del Coni NAPOLI (ITALPRESS) - 'Aspettative per Parigi Dobbiamo completare la griglia, una ...

Parigi 2024: al Villaggio olimpico arrivano i letti “anti-sesso” di cartone (pronti a collassare) - Parigi 2024: al Villaggio olimpico arrivano i letti “anti-sesso” di cartone (pronti a collassare) - Sedicimila giacigli pronti a collassare su se stessi per scoraggiare l'intimità degli atleti. La Parigi olimpica riparte da dove Tokyo aveva lasciato, anche se con presupposti ...

L'OPINIONE - Galderisi: "Napoli Difficile trovare un altro attaccante come Osimhen" - L'OPINIONE - Galderisi: "Napoli Difficile trovare un altro attaccante come Osimhen" - Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Scamacca sta facendo cose straordinarie quest'anno, ma è diverso da Osimhen. Basta servirlo e lui f ...