Parigi 2024 - Malagò | Prospettive important - dispiaciuti per Chamizo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente del Coni, Giovanni, ha parlato con i giornalisti a Napoli a margine della presentazione della maglia azzurra che indosserà la squadra del ciclismo italiano alle Olimpiadi di: “Aspettative? Dobbiamo completare la griglia, una volta completata saprò rispondere. Al momento lesono sicuramentei“. L’occasione è stata utile per fare il punto con il numero uno dello sport italiano sulle qualificazioni che vedono ancora tanti atleti impegnati a caccia di un pass per i Giochi. “Ci è dispiaciuto moltissimo questa cosa di Frank, adesso non so se per lui può succedere qualcos’altro. Al tempo stesso abbiamo avuto la qualificazione di Aurora Russo nella lotta e abbiamo molti equipaggi di canottaggio che devono affrontare i recuperi a ...