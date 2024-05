Pari per Palfinger Poviglio - doppio hurrà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una vittoria ed un pareggio per laReggio Emilia nella trasferta sarda di Sassari. Opposti ai padroni di casa della Catalana Alghero, i cittadini cadono 9-8 al termine di una gara-1 decisamente in altalena, dove dopo un ottimo avvio (5-0 nella quinta ripresa), la squadra di Biagini si arrende alla rimonta avversaria, che si concretizza con un parziale di 2-8 tra ottavo e nono inning. La riscossa dellaarriva nella rivincita pomeridiana: i bianco-rossi, guidati sul monte di lancio da Madan, non concedono nulla in attacco agli isolani e, dopo il 4-0 del primo inning, dilagano nel finale, con un 11-0 che non ammette repliche. Fa doppietta, invece, la Platform-Tmc, che parte col piede giusto nella sfida interna mattutina su Settimo Torinese, regolata 8-5 dopo aver condotto fin dalle prime battute; decisamente ...