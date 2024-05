Paola Cortellesi torna sul set con la terza stagione di Petra su Sky e NOW

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica di C’è Ancora Domani,per la prima volta sul set per le riprese delladiche iniziano oggi a Genova. Con leianche l’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte.Delicatoin azione con due nuove storie targate Sky Original - prodotte da Sky e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – dirette da Maria Sole Tognazzi.Le due nuove storie di questasono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle ...

