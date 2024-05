Panchina Milan - sfuma anche Thiago Motta? Le ultime sul rinnovo con il Bologna

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 13 maggio 2024): il presidente del Bologna vuole provare a convincerea rinnovare il contratto… Il Bologna è tornato in Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta. Grandi meriti vanno all’allenatore della formazione rossoblù,, che ha dato grandi idee alla squadra e ha messo in campo un gioco moderno, che ha portato i frutti e ha fatto impazzire di gioia i tifosi emiliani. Il futuro dell’ex centrocampista di Inter e PSG, però, è ancora incerto. Sì, perché se fino a qualche giorno fa il suo addio a fine stagione sembrava certo, oggi le cose potrebbero cambiare., infatti, piace molto in casa Juve e in casa. Dopo aver ...