Pancake morbidissimi | i più buoni di tutti! Non uso farina

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per preparare deisemplicissimi ma soffici da mangiare a colazione e in qualunque momento della giornata uso sempre questa ricetta. Mi bastano solo 2 uova è il risultato è migliore di qualsiasi altro dolce fatto in casa super elaborato. Ci vuole un attimo per prepararli e cuocerli in padella. Inoltre è possibile guardare la video-ricetta alla fine della pagina.: ingredienti e preparazione. Per portare a termine l’impasto di questimi servono solo pochissimi ingredienti e il risultato fa venire l’acquolina in bocca anche ai più scettici. Li mangio in qualunque momento della giornata e il loro gusto e la loro consistenza non annoiano me e nemmeno i miei parenti. Gli ingredienti sono: 2 uova (tuorli e albumi) 15 gr di zucchero + 10 gr di zucchero q.b. di Aroma di vaniglia 20 gr di ...