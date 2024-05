Palinsesti Mediaset - estate 2024 | tra Battiti e Temptatio - su Canale 5 tante nuove serie Italia 1 relega Tilt di Papi a luglio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 13 maggio 2024)Con la stagione in corso ormai alle battute finali,ha definito iestivi (periodo di riferimento giugno/agosto). Tra novità, che non mancano rispetto alle ultime annate, e conferme, ecco – salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati – cosa andrà in onda su5,1 e Rete 4 durante l’. Idi5 per l’La notizia di rilievo è che durante l’5 trasmetterà diversein prima serata. Oltre alla più volte rinviata Bardot, dalla Turchia – dove il Biscione pesca ...