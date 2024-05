Palermo - tragedia in via Michele Cipolla | incendio in un appartament - morto 57enne

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco. Un uomo di 57 anni èin undivampato in un palazzo in via. Le fiamme hanno distrutto l’o al sesto piano. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Foto di repertorio L'articolo proviene da Dayitalianews.

