Palermo | tetraplegico muore nell’incendio dell’appartamento VIDEO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tragedia a, forse causata da un tentativo di suicidio, dalla disperazione per le difficoltà quotidiane imposte dalla condizione fisica. Un 57enneè mortoche, forse, lui stesso ha provocato all’internoin via Michele Cipolla dove viveva insieme con l’anziana madre. La donna, 87 anni, è stata salvata dai vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta d’ingresso e l’hanno trovata nella stanza vicina. Nulla da fare per il figlio, trovato senza vita avvolto dalle fiamme. Quelle che hanno impegnato per alcune ore i vigili del fuoco dopo avere fatto evacuare il condominio. Indagano i carabinieri e l’ipotesi più accreditata, come detto, è la decisione della vittima di farla finita dandosi fuoco. L'articolo proviene da Dayitalianews.

Tragedia a Palermo: Incendio in Via Michele Cipolla, Muore Uomo Disabile di 57 Anni, Madre di 87 Anni Salva Grazie ai Vigili del Fuoco - Tragedia a palermo: Incendio in Via Michele Cipolla, Muore Uomo Disabile di 57 Anni, Madre di 87 Anni Salva Grazie ai Vigili del Fuoco - Contesto: Un'inquietante notizia arriva da palermo dove un incendio ha causato la morte di un uomo di 57 anni, disabile e tetraplegico, mentre sua madre di 87 ...

Incendio in casa a Palermo, morto un disabile - Incendio in casa a palermo, morto un disabile - Nell'incendio in via Michele Cipolla a palermo i vigili del fuoco hanno salvato la madre di 87 anni dell'uomo di 57 anni morto nel rogo. L'uomo era disabile e tetraplegico. (ANSA) ...

Dramma in via Michele Cipolla, un uomo disabile di 57 anni muore in un incendio - Dramma in via Michele Cipolla, un uomo disabile di 57 anni muore in un incendio - Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla. Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al sesto piano. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco ...