Palermo - maxi multe per chi abbandona rifiuti | il sindaco Lagalla ha firmato l’ordinanza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilfirma ordinanza, sanzioni da migliaia di euro. Lotta dell’amministrazione comunale dicontro l’abbandono irregolare dei; da oggi, 13 maggio, diventa operativa una norma nazionale che prevede l’inasprimento delle sanzioni.è stata firmata stamane dalRoberto. A proporla è stato l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi. L’amministrazione riconosce che in città c’è una “critica situazione per la gestione dei” e che “è necessario massimizzare la raccolta differenziata e minimizzare lo smaltimento in discarica”. Tutte le Forze dell’ordine, e non solo i vigili urbani, sono invitati a potenziare i controlli. Nelsi ricorda che conferire i ...

Rifiuti, stretta sui negozi che violano le norme sulla differenziata: per i recidivi fino a 10 giorni in più di chiusura - rifiuti, stretta sui negozi che violano le norme sulla differenziata: per i recidivi fino a 10 giorni in più di chiusura - Stretta dell'amministrazione comunale sui commercianti che violano le regole di conferimento dei rifiuti. Un'ordinanza emanata oggi dal sindaco Roberto Lagalla inasprisce le sanzioni per i recidivi.