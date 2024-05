Pagliarini - amarezza dopo il ko | | Meritavam - complimenti a loro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Se c’era una squadra che doveva vincere era l’Avezzano, ma facciamo ialla Samb che accede alla finale playoff". Il tecnico del’Avezzano, Mirko, è amareggiato per l’esito della gara di ieri che ha visto la sua squadra uscire dal campo sconfitta dalla Samb. Per la squadra marsicana finisce qui la stagione, mentre la Samb festeggia il passaggio alla finale palyoff dove domenica prossima affronterà lL’Aquila al Gran Sasso d’Italia. "il nostro gol siamo andati in confusione e ci siamo fatti sorprendere dalla Samb con le reti di Chiatante e Martiniello – afferma–. La squadra rossoblù ha sfruttato al meglio il nostro momento difficile ed il primo gol della Samb è stato il classico tiro della domenica. Noi abbiamo poco da recriminare perché abbiamo giocato un’ottima gara, ma la Samb ...