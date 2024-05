Padre Salis | negato diritto voto Ilaria

(Di lunedì 13 maggio 2024) 12.50 Ildidenuncia che a sua figlia non viene consentito di votare alle Europee, dove peraltro è candidata da Alleanza Verdi e Sinistra. La figlia è detenuta a Budapest da 15 mesi,con l'accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti. "Ahanno detto che c'è una carenza legislativa italiana che non le consentirebbe di votare.E' una palese violazione dei diritti umani.Servirebbe una presa di posizione chiara del governo",dice Roberto. L'ambasciatore italiano Jacoangeli ha contattato il Viminale,spiega

