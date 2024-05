Osteoartrosi | cos’è - caus - sintomi e cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 13 maggio 2024) La cartilagine articolare è un tessuto importantissimo per il nostro organismo. Dura, ma estremamente elastica, ricopre le ossa e ha il compito di fungere da cuscinetto protettivo per queste ultime. Una sorta di “ammortizzatore” contro gli attriti, gli impatti e gli sfregamenti a cui le ossa sono continuamente sottoposte durante il movimento. La normale resistenza cartilaginea può infatti essere messa in sofferenza dai continui sforzi, da posture scorrette e da tutta una serie di condizioni che la portano verso una lenta erosione: è l’origine dell’. L’è una patologia di tipo degenerativo e cronico che interessa il lento processo di erosione e assottigliamento della cartilagine articolare,ando alterazioni anatomiche anche ai tessuti e ai muscoli circostanti, con effetti negativi sul normale movimento ...