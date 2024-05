Orsolini non dimentica Mihajlovic nel giorno più bello di Bologna | “Questa Champions è anche di Sinisa”

(Di lunedì 13 maggio 2024) Riccardofesteggia insieme a squadra, staff e tifosi lo storico approdo delinLeague con due giornate di anticipo e nel momento più alto della gioia ricorda per primo Sinisa: "Il primo pensiero a fine Atalanta-Roma è stato per lui"

Riccardo Orsolini , esterno d’attacco del Bologna , ha commentato, in macchina per le vie della città emiliana con un inviato Dazn, la qualificazione alla Champions League 2024/2025: “Traguardo impensabile , però questo dimostra che se credi in te ...

