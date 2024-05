Oroscopo Paolo Fox martedì 14 Maggio 2024 | Gemelli prudente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’diFox per oggi,14Ariete State attenti alle cose non dette in amore perché potrebbero rovinare un rapporto. Sul lavoro tutto procede per il meglio e avete perfino voglia di fare ancora di più. Cercate però di non strafare sennò rischiate di litigare con colleghi e superiori. Toro Questa bella luna nel cielo continua a darvi sostegno in amore. Sul lavoro meglio non perdere tempo, cercate di impegnarvi di più. Otterrete grandi cose.Ci vuole un po’ di prudenza in più con gli altri e soprattutto con il partner. Sul lavoro c’è qualche intoppo ma con il tempo riuscirete ad andare avanti. Cancro Dovreste cercare di non addossare troppe colpe agli altri, buttate giù il rospo questa volta. Sul lavoro avete tante ambizioni ma per metterle tutte ...