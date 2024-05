Oroscopo Gemelli di Paolo Fox | le previsioni di oggi 13 maggio 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) I, segno d’aria rappresentato daiCastore e Polluce, siete uno dei segni più vivaci e dinamici dello zodiaco. Il vostro reggente, Mercurio, dona a voi una mente agile, rapida e un’innata capacità di adattamento. Questa vostra natura doppia, simboleggiata dal doppio volto dei, vi rende esseri curiosi, sempre in movimento e in cerca di stimoli nuovi. Amate la comunicazione sotto ogni sua forma e siete spesso il centro dell’attenzione nelle conversazioni, grazie alla vostra verve e al vostro spirito arguto. Il vostro bisogno di esplorare e imparare vi rende dei grandi viaggiatori, non solo nel mondo fisico ma anche in quello delle idee. Siete sempre aperti a nuove avventure e a nuovi modi di pensare. Tuttavia, questa vostra versatilità può a volte portarvi a sentirvi divisi, come se aveste due personalità ...

