Oroscopo Branko lunedì 13 Maggio 2024 | Pesci innamora

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’diper oggi,13Ariete Continuerà il tuo recupero, lento ma graduale, soprattutto a livello fisico. Un recupero che avrà il suo culmine nei mesi successivi, quando anche Giove sarà nuovamente favorevole. Toro Avrai il Sole, Giove e Venere nel tuo segno, la Luna nell’amico Cancro: sarai seducente e persuasivo come pochi. Dovresti approfittare di questa capacità di convincere e sedurre gli altri, soprattutto in amore. Gemelli Le stelle favoriranno in particolare modo i nati del segno impegnati in un acquisto di un certo peso, in una compravendita importante, in una trattativa immobiliare. Se hai in mente di comprare o vendere un immobile, dovresti cominciare a guardarti intorno. Cancro La Luna approderà nel tuo spazio zodiacale e ci resterà per tutto il weekend. ...