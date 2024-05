One Piece | apre per la prima volta un ristorante a tema negli USA

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel cuore di Las Vegas, in Nevada, sta per aprire il primo cafè aOne. Fan di tutto il mondo si sono ritrovati attratti dalla notizia, dai grandi e storici amanti del manga e dell’anime originale fino agli ammiratori più giovani e recenti, che hanno potuto conoscere la ciurma di Luffy grazie alla nuova serie originale Netflix che adatta l’anime in live-action. Ma cos’è questo cafè? Quando aprirà? Ecco tutto quello che sappiamo. Il OneCafé è in realtà già aperto al pubblico e l’indirizzo del bar è 5600 Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89146. Qui, i fan della storia potranno non solo immergersi completamente nell’universo di OP, ma anche assaggiare piatti ovviamente cucinati a. Ulteriori dettagli verranno rivelati giornalmente attraverso l’account Instagram ufficiale ...

