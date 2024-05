Oltre Gaza Implicazioni geo-economiche della crisi mediorientale

(Di lunedì 13 maggio 2024) ANTEFATTO IN SIRIA Il conflitto armato che attualmente vede opposti il gruppo islamista palestinese Hamas (?arakat al-Muq?wama al-Isl?miyya / Movimento di Resistenza Islamica) e lo Stato di Israele,a non essere di natura strettamente diadica, per viacompartecipazioneRepubblica Islamica dell’Iran e dei suoi proxy, è anche un confronto militare con annessi geo-economici che coinvolge attori regionali ed extraregionali aventi obiettivi divergenti. Il bellicismo espresso da Tsahal e Hamas può così essere considerato come il risultato più immediatamente percepibile di una decennale contesa che attiene allo sfruttamento delle risorse energetiche del Medio Oriente e alla potenziale rimodulazione dei relativi flussi verso l’Europa occidentale (UE) attraverso il Mediterraneo orientale. Se si volesse individuare un dies a ...

