Olimpia - che figuraccia Trento sbanca il Forum

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) BASKET SERIE A Inizia nel modo peggiore il playoff dell’. I biancorossi vengono sorpresi in casa da(84-85). Coach Galbiati si prende il suo primo scalpo alnel mondo più bello e sorprendente, vincendo praticamente allo scadere. Una partita dai due volti, con un’Armani scatenata nel primo quarto con ben 32 punti segnati, ma poi completamente bloccata nei due periodi successivi riuscendo a segnare gli stessi punti in totale. Poi nell’ultimo quarto l’è arrivata anche a un passo dal successo, cancellato, però da Baldwin con la magia finale. Così passa in secondo piano la sorpresa con cui coach Messina si presenta alcon il rientro di Billy Baron, in campo dopo la terza operazione al gomito in pochi mesi (aveva giocato solo 4 partite a dicembre in tutta la stagione). I ...