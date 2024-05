Ok finale Ue a stretta su emissioni camion - Italia contro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Via liberadai Paesi Ue allasulledi CO2 per i nuovi veicoli pesanti. Nel corso del Consiglio Istruzione (il primo appuntamento utile per l'ok), i ministri dei Ventisette hanno approvato l'accordo politico raggiunto a gennaio con il Parlamento europeo. L'ha votato, insieme alla Polonia e alla Slovacchia. La Repubblica ceca si è invece astenuta. Gli obiettivi del nuovo regolamento prevedono un taglio del 45% delleal 2030, del 65% al 2035, e del 90% al 2040, oltre al target del 15% al 2025 già previsto dalla normativa vigente. I target si applicheranno aisuperiori alle 7,5 tonnellate e agli autobus privati.

