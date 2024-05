Ok Consiglio Ue a standard emissioni veicoli pesanti -l’Italia vota contro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bruxelles, 13 mag. (askanews) – IlUe ha adottato formalmente, oggi a Bruxelles, il regolamento sugliper ledi CO2 dei, che modifica e rafforza le norme esistenti. Il regolamento è stato adottato a maggioranza qualificata, con, la Polonia e la Slovacchia che hannoto, mentre la Repubblica ceca si è astenuta. Le nuove norme ridurranno ulteriormente ledi CO2 derivanti dal trasporto stradale e introdurranno nuovi obiettivi per il 2030, per il 2035 e per il 2040. Rimane valido, invece, l’obiettivo esistente per il 2025, che richiede una riduzione delledel 15% per i camiondi peso superiore a 16 tonnellate. ...

