Oggi OpenAI non lancerà il motore di ricerca di ChatGPT

Apple sarebbe vicina ad un accordo con OpenAI per integrare ChatGPT negli iPhone - Apple sarebbe vicina ad un accordo con OpenAI per integrare chatgpt negli iPhone - Dopo aver sondato nei mesi scorsi una potenziale partnership per Gemini di Google, con cui le trattative sarebbero ancora in corso, Apple avrebbe già stretto un accordo con OpenAI per utilizzare la su ...

Apple vicina ad accordo con Open AI per integrare ChatGPT su iPhone - Apple vicina ad accordo con Open AI per integrare chatgpt su iPhone - La partnership consentirebbe all'azienda di Cupertino di accelerare la sua spinta nelle chatbot e aggirare alcuni rischi che comportano, riducendo così le responsabilità dell'azienda. Trattative anche ...

Apple avrebbe quasi chiuso un accordo con OpenAI per integrare ChatGPT in iOS 18 - Apple avrebbe quasi chiuso un accordo con OpenAI per integrare chatgpt in iOS 18 - Ancora nulla di ufficiale, ma secondo una fonte più che attendibile Apple e OpenAI avrebbero quasi chiuso un accordo per arricchire iOS 18 con l'AI di chatgpt.