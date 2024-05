OD - le meccaniche di gioco rivelate da un leak?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unpotrebbe aver anticipato il gameplay di OD, il nuovo progetto di Hideo Kojima. Lo scorso anno, in occasione dei The Game Awards, il game director ha annunciato ufficialmente titolo dalle tinte horror sviluppato in collaborazione con il celebre regista Jordan Peele. Tuttavia, dopo la presentazione ufficiale, i dettagli riguardanti ilsono sempre stati piuttosto scarsi. A distanza di diversi mesi dell’annuncio, unpubblicato da DuskGolem potrebbe aver fornito ulteriori dettagli riguardanti il gameplay e ledi. L’indiscrezione proviene da un playtester, dunque si tratta di informazioni trapelate dopo una sessione di playtest: niente di definitivo e dunque, successivamente, gli sviluppatori potrebbero aver scelto di modificare alcune delle...

