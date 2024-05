Nuovo magazzino per Dalfilo - la startup raddoppia i metri quadri per una maggiore ecosostenibilità

(Di lunedì 13 maggio 2024) Casnigo. A quattro anni dalla sua fondazione, perè arrivato il momento di ampliare – o meglio,re – lo spazio del. Ma non si tratta solo di una questione di, perché il cambiamento coinvolge i sistemi di gestione e stoccaggio, e infatti è stata fatta una scelta mista tratradizionale a terra e macchinari automatici. Luca Radici, responsabile supply chain e operations, racconta tutti i dettagli di questo processo evolutivo spiegando quali sono i vantaggi a livello di produttività. efficienza, impatto sull’ambiente e sulle persone. Un. I cambiamenti più importanti: dal WMS al carrello put to light “Nelpasserà da ...

