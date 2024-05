Notti da single per Chiara Ferragni | la frecciata a Fedez

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo la pioggia torna sempre il sereno?ce la sta mettendo tutta per ritrovare il sorriso dopo l’addio a, concedendosi delle serate dain compagnia degli amici più cari. Eppure l’imprenditrice digitale non perde l’occasione per lanciare qualcheal rapper, ormai sempre più lontano, con una provocazione su Instagram.: la provocazione aA Roma la protagonista delle scorse serate è stata lei, proprio, che si gode le sue nuove apparizioni da– su Instagram e non – vestendosi del suo sorriso più bello. L’imprenditrice digitale sta cercando di superare la rottura concircondandosi ...

Chiara Ferragni dimentica Fedez La foto con un altro uomo, “Praticamente mio marito” - chiara Ferragni dimentica Fedez La foto con un altro uomo, “Praticamente mio marito” - chiara Ferragni manda una frecciatina all'ex marito Fedez pubblicando una storia con un suo caro amico, "Praticamente mio marito".

Angelo Tropea Chiara Ferragni chi è il ragazzo con lei nelle storie - Angelo Tropea chiara Ferragni chi è il ragazzo con lei nelle storie - Per quanto riguarda la sua vita privata, Tropea risulta essere single: non è sposato e non ha una relazione nota pubblicamente. Sul suo profilo Instagram lo si vede spesso in compagnia di altre donne, ...

Fedez denunciato per il pestaggio di Iovino: lui nega le accuse - Fedez denunciato per il pestaggio di Iovino: lui nega le accuse - Dalla separazione con l’ormai ex moglie chiara Ferragni, pare proprio che Fedez abbia scelto ... il ritorno alla sua vita precedente la fama il rapper, da quando è tornato single – e senza l’occhio ...