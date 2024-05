Non solo estate per il BCT | a Santo Stefano il musical di ‘Mare Fuori’ al Palatedeschi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUno spettacolo coinvolgente, trasposizione del successo della serie televisiva, diretto da Alessandro Siani, con le musiche di Andrea Sannino e la partecipazione di oltre ventidue attori, da Maria Esposito ad Antonio Orefice, da Mattia Zenzola a Giuseppe Pirozzi. Un meraviglioso regalo di Natale per vivere insieme la magia di una delle produzioni più coinvolgenti dell’anno. Biglietti già disponibili su Ticketone al link xxxxxxxxxxxxxxxxx o presso tutti i rivenditori autorizzati ticketone. Oltre centomila spettatori e tutte le date sold-out per la prima stagione appena conclusa delMare Fuori, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Manca poco e si riparte per il nuovo tour, per cui da oggi si apre la prevendita su www.ticketone.it e che toccherà tante città ...

Dieta di maggio: come prepararsi all’estate - Dieta di maggio: come prepararsi all’estate - La dieta di maggio aiuta a perdere peso gradualmente e in modo sano. Vediamo come arrivare in forma all'estate.

Gas, ora l’Europa dipende da questo colosso energetico - Gas, ora l’Europa dipende da questo colosso energetico - L'Europa continua a dipendere dal gas di un solo Paese, con un altro colosso energetico a dominare le forniture al posto di Gazprom. Cosa sta succedendo al settore del gas europeo

Meteo, temporali sull'Italia: arriva una forte ondata di maltempo, ma al Sud è già estate. Ecco le previsioni - Meteo, temporali sull'Italia: arriva una forte ondata di maltempo, ma al Sud è già estate. Ecco le previsioni - Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature perlopiù calde, che in alcune aree hanno decisamente anticipato l'estate, il tempo in Italia ...