(Di lunedì 13 maggio 2024) Un medico di Cremona era statonel 2021 per guida in stato di ebrezza perché non era riuscito anell'etilometro per 7 volte. L'uomo, finito a processo, ha provato che era dovuto al suoed è stato assolto.

Non riesce a soffiare nell’etilometro e viene denunciato per ubriachezza, ma soffre di enfisema polmonare - Non riesce a soffiare nell’etilometro e viene denunciato per ubriachezza, ma soffre di enfisema polmonare - Un medico di Cremona era stato denunciato nel 2021 per guida in stato di ebrezza perché non era riuscito a soffiare nell'etilometro per 7 volte ...

Non poté soffiare nell’etilometro. Ma non era ubriaco, solo malato - Non poté soffiare nell’etilometro. Ma non era ubriaco, solo malato - Assolto. Fine del calvario che per due anni e mezzo ha costretto un medico a confrontarsi con una vicenda kafkiana ...

George Clooney compie 63 anni, e festeggia in Italia con Adam Sandler - George Clooney compie 63 anni, e festeggia in Italia con Adam Sandler - I due attori sono nella Bassa Piacentina, set di un nuovo film. E per George torta sul set e auguri dagli abitanti locali ...