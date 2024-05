Non più soltanto i figli Ecco a chi vanno le eredità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) BEN 1.176 MILIARDI DI EURO. È una cifra astronomica ed è il valore dei risparmi che, nei prossimi venti anni, verranno ereditati in Italia dalla generazione dei millennial, i nati dal 1980 in poi. Peccato, però, che molti nostri connazionali siano poco preparati a gestire questo appuntamento importante, perché non hanno fatto un testamento né hanno pensato a utilizzare gli strumenti finanziari più utili per risparmiare sulle imposte. A sostenerlo è una indagine realizzata dalla società di consulenza finanziaria Moneyfarm, che offre servizi di gestione patrimoniale sui canali digitali. La quota di persone che dicono di aver redatto un testamento, infatti, è pari ad appena il 7% benché il 44% delle persone intervistate da Moneyfarm (su un campione di età compresa tra 25 e 65 anni) dichiari l’intenzione di farne uno negli anni a venire. Ma il dato più interessante è che, nonostante ...