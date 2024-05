Cosa succede fra Fedez e Cristiano Iovino ? Come ricordiamo, il presunto amante di Ilary Blasi sarebbe stato coinvolto in una rissa; a questa, pare, avrebbe partecipato anche il rapper. Qualche settimana fa, come sappiamo, è stato reso noto che ...

Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per il "caffè" con Ilary Blasi. La denuncia è partita d'ufficio. La rissa , infatti, è un reato procedibile anche ...

Chi è Ludovica De Gresy la nuova presunta fiamma di Fedez - Chi è Ludovica De Gresy la nuova presunta fiamma di fedez - Proprio in una di queste uscite notturne nel capoluogo meneghino, fedez è stato accusato di aver partecipato a un pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. La notte incriminata, con lui, ci sarebbe ...

"Non c'ero". Ma Fedez finisce denunciato per il pestaggio a Iovino - "Non c'ero". Ma fedez finisce denunciato per il pestaggio a Iovino - La rissa tra il rapper e il personal trainer per un apprezzamento a Ludovica di Gresy. Poi il pestaggio ...

Caso Iovino, Fedez: "Non esiste alcun referto medico, dopo tre giorni era a Ibiza" - Caso Iovino, fedez: "Non esiste alcun referto medico, dopo tre giorni era a Ibiza" - A "Zona Bianca" il rapper commenta la rissa che ha coinvolto il personal trainer dei vip: "Se non ci fosse il mio nome di mezzo non uscirebbero fascicoli" ...