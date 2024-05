Nizza-Paris Saint Germain mercoledì 15 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ormai primo e senza nulla più da chiedere al campionato, ilè caduto in casa per mano del Tolosa in quella che è la seconda sconfitta interna stagionale in Ligue1 per i parigini e il terzo KO consecutivo dopo i due di Champions contro il Borussia Dortmund. In questo scenario il recupero del trentaduesimo turno torna InfoBetting: Scommesse Sportive e