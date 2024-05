Nikka Costa | Minghi chi? Non lo ricordo Eppure mi commossi a cantare Vattene amore in inglese

(Di lunedì 13 maggio 2024) Repubblica intervista, il 7 giugno esce il nuovo album Dirty disco, zeppo di sonorità anni Settanta e Ottanta: «Della mia infanzia ho solo ricordi bellissimi». Già è molto: i bambini prodigio spesso da adulti la odiano. «Ma io non ero una bambina prodigio: ero la figlia di un papà bravissimo come Don, che sarebbe morto due anni dopo, nel 1983. Giravo il mondo con lui per fare una delle cose che ho sempre più amato,, vedevo posti incredibili e saltavo pure la scuola. Certo, i ritmi erano frenetici, eravamo sempre in viaggio, ma i bambini si adattano a tutto. Ecco, magari per sentirmi una della mia età dovevo svegliarmi a notte fonda e mangiare di nascosto della cioccolata. Ma c’è di peggio nella vita, no?». Tanti in Italia la ricordano ancora quando nel 1981, a 9 anni non ancora compiuti, salì ...

