Nicolas Feuillatte - tutti i colori dello Champagne

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prima maison in Francia per vendite e terza del mondo, può contare su oltre 2mila ettari vitati in tutte le principali aree della regione, ciò che consente di esprimere moltissime sfumature differenti. Come dimostrano le due nuove uscite il Blanc de Blancs 2015 e il Blanc de Noirs 2015